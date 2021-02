Cyril Lignac : comment ce chef a changé les codes de la cuisine

et Christelle Rebière

publié le 05/02/2021 à 07:15

On assiste depuis plusieurs années à une incroyable démocratisation de la cuisine grâce à la télévision. On y voit de jeunes chefs rivaliser de talent dans des concours relevés, on suit un cuisinier qui parcourt le monde à la recherche de nouvelles recettes ou bien on en retrouve un autre en direct chaque soir... Le nombre de concepts ne manquent pas. La cuisine est partout, surtout depuis le premier confinement.

D'après une étude de Santé publique France, pendant le confinement, 37% des Français ont cuisiné plus que d’habitude. Et pour accompagner cette tendance, Cyril Lignac a lancé Tous en cuisine, un rendez-vous quotidien en direct de sa cuisine et suivi en moyenne par 1,6 million de téléspectateurs.

Le vrai tournant dans l'histoire de la cuisine filmée, c'est Cyril Lignac qui en est à l'origine, avec Oui chef en 2005 puis Top Chef en 2010 : des émissions très scénarisées, du suspens, des éliminations. Un véritable Koh-Lanta des fourneaux qui a mis le jeune chef à l'écart de la profession pendant un temps.

Des chefs étoilés sont passés par "Top Chef"

"J'en ai souffert, confie Cyril Lignac dans Ensuite. Joël Robuchon m'avait dit 'Je croyais que t'étais un chef Kleenex'. C'est dur à encaisser quand t'as 25 ans."

"Aujourd'hui, je me régale de voir que tout le monde veut faire de la télé !" ajoute-t-il. En effet, de plus en plus de chefs étoilés sont passés par Top Chef, comme le montre le dernier palmarès du guide Michelin.



Abonnez-vous à ce podcast Apple Podcasts

Google Podcasts

>> Ensuite, un podcast hebdomadaire présenté par Catherine Mangin et Christelle Rebière. En quelques secondes, un fait d’actualité bouleverse nos vies… Et ensuite, que se passe-t-il ? Chaque vendredi, Catherine Mangin, directrice adjointe de l’information de RTL, et Christelle Rebière, présentatrice de RTL Midi, reviennent sur un événement, un geste, une image ou encore une parole pour mieux comprendre ce que cela raconte de notre époque si singulière. Un podcast RTL Originals.