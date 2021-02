publié le 02/02/2021 à 14:15

S'il y a bien une date pour manger des crêpes, c'est le 2 février. Chaque année, cette date est la fête de la Chandeleur. Une tradition païenne, puis une coutume religieuse qui se célèbre en dégustant des crêpes toutes chaudes et dorées.

Que vous soyez dans la team crêpe sucrée ou crêpe salée, voire dans les deux, la Chandeleur est un jour idéal pour vous régaler. Du lait, de la farine et des œufs sont les ingrédients obligatoires pour faire votre pâte à crêpes. Libre à vous ensuite de choisir la garniture. Et si cette année, vous vous décidiez à changer du sucre, jambon-fromage ou pâte à tartiner ? Découvrez ces 8 recettes simples et originales, pour twister votre Chandeleur tout en vous régalant.

Et n'oubliez pas une autre tradition de la fête : faire sauter sa crêpe avec la poêle dans la main droite, pendant que dans la gauche on serre fort une pièce d'or. Cette coutume serait gage de prospérité pour l'année entière et est accompagnée de son proverbe : "Si point ne veux de blé charbonneux, mange des crêpes à la Chandeleur".

1. Millefeuille de crêpes sucrées-salées foie gras et Milk-Shake à l'orange

Pour 4 personnes - Préparation : 25 min

Ingrédients

Pâte à crêpes

250 g de farine fluide

2 c. à soupe de sucre en poudre

3 œufs entiers

700 g de lait tiède

40 g de beurre fondu

Garniture

400 g de foie gras

250 g de crème

250 g de lait

4 cl de Cointreau

Recette

Pâte à crêpes

Mélanger les ingrédients et ajouter à la fin le beurre fondu

Cuire les crêpes dans une poêle. Les découper à l'aide d'un emporte-pièce rond de 10 cm de diamètre.

Les mettre au four à 180° pendant 3 minutes afin de les faire croustiller.

Milk-Shake à l'orange

Presser les oranges, mettre le jus dans une casserole et faire réduire de moitié.

Ajouter le Cointreau. Laisser refroidir, incorporer le lait et la crème.

Mettre dans un siphon.

Le foie gras

Couper 4 tranches de foie gras d'une belle épaisseur et cuire dans une poêle très chaude 2 minutes sur chaque face.

Finition

Disposer une crêpe, une tranche de foie gras. Renouveler l'opération 2 fois.

Décorer avec une touche de Milk-Shake aux oranges et selon les envies.

2. Galette de sarrasin, duxelle de champignons et émincés de poulet

Pour 4 personnes - Préparation : 20 min



Ingrédients

Pâte à galettes de sarrasin

1 sachet de préparation pour crêpes au sarrasin

1/2 litre d'eau



Duxelle de champignons

400 g de champignons de Paris

2 échalotes

40 g de beurre

Sel et poivre

Persil

125 g de crème fraîche



Les blancs de poulet

2 blancs de poulet

1 verre de vin blanc

125 g de crème fraîche

2 c. à soupe de beurre

4 brins de persil

5 brins de cerfeuil

6 brins de ciboulette

Sel et poivre



Recette

Galette de sarrasin

Mélanger la préparation pour crêpes au sarrasin et l'eau.

Et procéder comme pour les crêpes.



Duxelle de champignons

Hacher finement les champignons et les échalotes.

Préparer une poêle et faire fondre une noix de beurre.

Ajouter les échalotes et les champignons.

Faire suer sans faire colorer et ajouter le persil finement haché.

Lorsque l'eau est évaporée, ajouter la crème.



Les blancs de poulet

Préchauffer le four à 200°.

Dans une poêle à feu vif, faire revenir les blancs de poulet, les dorer et déposer dans un plat.

Ajouter tous les ingrédients et mettre le plat au four pendant 15 à 25 minutes.



Finition

Dans une poêle chaude, réchauffer la galette.

Garnir de duxelle et de lamelles de blancs de poulet.

Servir bien chaud.

3. Crêpes à l'émulsion de fleurs

Pour 4 personnes - Préparation : 15 min



Ingrédients

Pâte à crêpes

250 g de farine bio

20 g de sucre en poudre

3 œufs entiers

1/2 litre de lait

40 g de beurre fondu



Crème aux parfums de fleurs

2 cl d'eau de rose

2 cl de sirop de fleur de sureau

2 cl de sirop de mimosa

200 g de lait entier

2 g d'Agar Agar

20 cl de crème liquide



Recette

Pâte à crêpes

Mélanger les ingrédients et ajouter à la fin le beurre fondu.

Cuire les crêpes dans une poêle.



Crème aux parfums de fleurs

Mélanger tous les ingrédients et les mettre dans un siphon.

Ajouter deux cartouches de gaz.

Laisser reposer au froid.



Finition

Dresser dans une assiette la crêpe.

Mettre un peu de "chantilly aux fleurs".

Ajouter en décoration quelques fleurs.

4. Bonbons croustillants de crêpes au sarrasin

Pour 4 personnes - Préparation : 20 min



Ingrédients

Pâte à crêpes au sarrasin

1 sachet de préparation pour crêpes au sarrasin Francine

1/2 litre d'eau



Crème au chocolat

15 cl de crème fleurette

150g de chocolat noir 70%

1 c. à soupe de crème de marron



Recette

Pâte à crêpes au sarrasin :

Mélanger la préparation à crêpes au sarrasin Francine et l'eau.

Remuer.

Verser une louche de préparation dans une poêle et laisser cuire 2/3 minutes.

Réserver.



Crème au chocolat :

Porter la crème à ébullition dans une casserole.

Ajouter le chocolat et mélanger au fouet.



Montage :

Sur une crêpe cuite, étaler une cuillère à soupe de crème au chocolat et ½ cuillère de crème de marrons. Rouler la crêpe.

Couper le rouleau de crêpe en trois.

Réserver.



Finition :

Étaler au pinceau du beurre fondu sur le rouleau de crêpe et tourner chaque extrémité pour imiter un bonbon.

Saupoudrer légèrement de sucre glace.

Caraméliser au four thermostat 8 pendant 4 à 5 minutes.



Petit plus : les bonbons peuvent être réalisés une journée à l'avance, conservés et réfrigérés filmés et caramélisés au dernier moment pour plus de croustillant.

5. Crêpes aux guimauves à la fraise

Pour 4 personnes - Préparation : 25 min



Ingrédients

Pâte à crêpes vanille cannelle

4 verres de lait

3 œufs

2 verres de farine fluide Francine

1 pincée de sel

20 g de sucre en poudre

1 c. à café de cannelle en poudre

40g d'huile de noisette

1 gousse de vanille



Chantilly aux guimauves à la fraise

20 cl de crème fleurette

130g de guimauve à la fraise



Recette

Pâte à crêpes vanille cannelle

Dans une casserole, chauffer le lait et ajouter la cannelle en poudre et la gousse de vanille coupée en 2 et grattée.

Laisser infuser 15 minutes puis passer au chinois

Dans un saladier, mélanger le sucre, le sel, la farine fluide Francine et les oeufs.

Ajouter le lait tiède infusé. Mélanger puis ajouter l'huile de noisette.



Chantilly aux guimauves à la fraise

Dans une casserole, porter la crème à ébullition, ajouter les guimauves à la fraise.

Mélanger au fouet quand toutes les fraises sont fondues.

Verser la chantilly dans un siphon et placer 2 cartouches de gaz.

Réserver au réfrigérateur 30 minutes.



Cuisson

Chauffer sur un feu vif une poêle à crêpes de 22 cm de diamètre légèrement beurrée

Verser une louche

Cuire 2 à 3 minutes, retourner et finir la cuisson.

Réserver



Finition

Placer la crêpe au centre de l'assiette, ajouter la chantilly aux guimauves à la fraise et décorer de fraises, fruits rouges et menthe.



Petit plus : pour utiliser un siphon à chantilly, il est important de le secouer de haut en bas 5 fois avant utilisation. Si le siphon est resté trop longtemps au réfrigérateur, le placer dans un récipient d'eau chaude quelques instants.

6. Crêpes légères au chocolat verveine et menthe

Pour 4 personnes - Préparation : 20 min



Ingrédients

Pâte à crêpes au chocolat

125 g de farine fluide Francine

400 g de lait entier

2 œufs

1 pincée de sel fin

50 g de sucre en poudre

30 g de cacao amer

100 g de crème liquide



Crème mousseuse verveine menthe

12 cl de crème liquide

2 cuillères à soupe d'eau

4 œufs

30 g de sucre en poudre

20 g de sucre en poudre pour les blancs d’œufs

20 g de fécule de maïs

3 feuilles de gélatine

8 g de menthe fraîche

100 g de pépites de chocolat



Recette pâte à crêpes

Mélanger la farine fluide Francine et le cacao amer.

Verser 1/3 du lait et les 2 œufs, fouetter.

Ajouter le reste du liquide. Mixer 1 min, laisser reposer la pâte 45 minutes, cuire des crêpes.

Après cuisson des crêpes, taillez-les à l'aide d'un cercle afin d'obtenir une belle forme ronde.



Crème mousseuse verveine menthe

Casser les œufs et séparer le blanc du jaune.

Préparer une crème pâtissière avec les jaunes, 30 g de sucre, la fécule et le lait.

Mettre les feuilles de gélatine à ramollir dans de l'eau, rincer et égoutter.

Les incorporer à la crème pâtissière chaude en remuant pour les dissoudre.

Retirer du feu.



Monter les blancs en neige en incorporant le sucre au fur et à mesure.

Incorporer le quart des blancs en neige à la crème pâtissière.

Verser ensuite le mélange sur le reste des blancs en travaillant au fouet.



Finition

Étaler un peu de crème sur chaque crêpe.

Disposer les pépites de chocolat et repliez-les en deux.

Découper à l'emporte-pièce.

Faire cuire quelques minutes à four chaud (200°C) et saupoudrer de sucre glace.

7. Crêpe Vonnassienne complète au sarrasin

Pour 4 personnes - Préparation : 50 min



Ingrédients

Pâte à crêpes Vonnassienne

240 g de pulpe de pomme de terre cuite à l'eau

300 g de farine de sarrasin

65 cl de crème liquide

9 œufs



4 tranches de jambon cru

4 œufs

20 g de beurre

1/2 reblochon



Recette

Dans un saladier, mélanger la pulpe de pomme de terre tiède, avec la farine de sarrasin et les œufs. Finir avec la crème liquide et assaisonner de sel et poivre.



Fromage

Enlever la peau du reblochon et le tailler en fines tranches.



Cuisson

Chauffer dans une poêle à crêpes légèrement beurrée.

Verser une louche, cuire les crêpes 2 à 3 minutes, retourner et finir la cuisson en ajoutant le jambon, le reblochon. Plier.

Cuire dans une petite poêle les œufs au plat avec un peu de beurre.



Finition

Dresser la crêpe sur une assiette et disposer l’œuf dessus.

8. Crêpe et sa tortilla de pommes de terre et poivrons rouges

Pour 4 personnes - Préparation : 40 min



Ingrédients

Pâte à crêpes au parfum d'huile d'olive

125 g de farine fluide

37,5 cl de lait entier

10 g de sucre

2 œufs

1 pincée de sel fin

1 c. à soupe d'huile d'olive



Tortilla

12 œufs

200 g de pommes de terre cuites à l'eau

200 g de poivrons rouges en dés cuits à l'huile d'olive

20 g de chorizo en petits dés



Recette

Pâte à crêpes

Dans un saladier, mélanger le sucre, le sel, la farine fluide Francine et les œufs. Ajouter le lait, mélanger et ajouter l'huile d'olive.



Tortilla

Dans un saladier, mélanger les œufs entiers, les saler.



Cuisson

Dans une poêle, mettre un peu d'huile d'olive, ajouter les œufs salés, les pommes de terre et les poivrons. Laisser cuire au four 10 à 15 minutes à 150°. À la sortie du four, démouler la tortilla comme une tarte.

Chauffer sur un feu vif une poêle un peu plus grande que celle utilisée pour la tortilla avec un peu d'huile d'olive. Verser une louche de pâte, cuire 2 à 3 minutes, retourner et finir la cuisson.



Montage

Placer la crêpe sur la tortilla et décorer de quelques dés de chorizo.