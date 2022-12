INVITÉ RTL - Prix du carburant : Gabriel Attal détaille les contours de la prochaine indemnité

Gabriel Attal a annoncé ce jeudi 1er décembre sur RTL, une nouvelle aide pour les travailleurs indépendants : "Une baisse pérenne de leurs charges". L'objectif pour le gouvernement est de "cibler davantage nos aides, plutôt qu'avoir des dispositifs généraux", explique le ministre délégué chargé des Comptes publics qui est ensuite revenu sur les aides concernant les prix de l'essence.

"La ristourne sur les prix à la pompe s'arrête à la fin de l'année. Donc dans les prochains jours on annoncera les contours de l'indemnité carburants travailleurs. On fait le choix de cibler notre aide sur l'essence sur les Français qui travaillent", explique-t-il. "Le premier critère c'est de travailler, le deuxième critère c'est d'avoir un véhicule et sur le nombre de kilomètres, je souhaite que dès lors qu'on travaille et qu'on doit utiliser sa voiture, on puisse bénéficier d'une aide", ajoute Gabriel Attal.

"La ristourne carburants a couté en 2022 8 milliards d'euros. On doit cibler davantage nos aides. J'assume de le dire, il faut cibler sur les Français qui travaillent, qui se lèvent le matin et qui font tourner notre économie", dit-il.

