Indemnité carburant de 100 euros : qui est concerné par la nouvelle aide annoncée pour 2023 ?

Le gouvernement maintient les aides à la pompe l'année prochaine. Mais sous une nouvelle forme. Alors que la remise de 10 centimes par litre arrive à expiration à la fin de l'année, la première ministre Elisabeth Borne a annoncé sur RTL ce mercredi 7 décembre qu'une indemnité de 100 euros serait versée au début de l'année 2023 aux Français les plus modestes qui ont besoin de leur voiture pour aller travailler.

Cette aide concernera "10 millions de travailleurs dès le début de l'an prochain", a affirmé la ministre, assurant qu'à peu près la moitié des ménages pourront en bénéficier. Elle sera conditionnée par le niveau des revenus, on parle du cinquième décile, c'est-à-dire les Français gagnant moins de 1.500 euros net par mois, donc un peu plus de 3.000 euros net par mois pour un couple avec enfant, l'aide étant alors doublée pour atteindre 200 euros pour l'ensemble du ménage.

Pour la recevoir, il suffira d'aller sur le site des impôts, et de renseigner son numéro fiscal et sa plaque d'immatriculation. La plateforme calculera si vous êtes éligible ou non. Après avoir rempli une déclaration sur l'honneur attestant que vous avez besoin de votre voiture pour aller travailler, les 100 euros seront versés sur votre compte bancaire. Ce qui correspondra à une ristourne d'environ 10 centimes par litre si vous faites 12.000 kilomètres par an, selon les calculs de la cheffe du gouvernement. Comme aujourd'hui, mais un peu plus ciblé.

