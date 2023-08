Comment les compagnies aériennes misent sur les classes premium pour assurer l'avenir

Sujet du jour. En juin 2023, Akbar Al Baker, le président et directeur général de la compagnie aérienne Qatar Airways, a annoncé le retrait de la première classe dans ses futurs avions destinés aux vols long-courriers. Cette décision a pour objectif de mettre en valeur les prestations haut de gamme de l’entreprise qui sont déjà proposées en classe affaires.

Les voyageurs n’ont pas toujours les mêmes besoins, ni le même budget. Certains veulent s’offrir une expérience extraordinaire, tandis que d’autres misent davantage sur le confort et la sécurité. Pour tenter au mieux de répondre à ces attentes, les compagnies aériennes proposent des billets à des tarifs très variés.

Dans le monde du transport aérien, il existe quatre catégories de classes principales. La classe économique, la moins coûteuse, qui offre un confort et un service minimal. Elle propose des sièges étroits, peu inclinés et à des services de repas et de boissons modestes et peu variés.

La classe premium économie, à mi-chemin entre la classe économique et la classe affaire. Le siège est plus confortable (avec une mousse ergonomique par exemple), et les voyageurs peuvent se divertir avec des écrans individuels, des casques audio, etc.) L’alimentation est y est aussi plus raffinée avec plus de vingt mets au choix dès la réservation.