Airbus A380 : pourquoi Lufthansa va remettre en vol ces appareils

La compagnie étudie actuellement combien d'avions seront réintroduits et sur quelles destinations. Le géant du transport aérien Lufthansa a annoncé lundi 27 juin dans un communiqué vouloir remettre en service des gros-porteurs A380 à partir de l'été 2023 en raison d'une demande en forte augmentation et de retards dans la livraison d'appareils commandés.

Le groupe dispose actuellement d'une flotte de 14 Airbus A380, entreposés en Espagne et en France, dont six ont déjà été vendus, détaille-t-il. Huit appareils seraient donc, en théorie, encore disponibles.

La compagnie avait annoncé en septembre 2020 le retrait du planning de ses Airbus A380, le plus gros avion civil de transport de passagers en service, tirant la conséquence de l'effondrement du transport aérien liée à la pandémie de coronavirus. Elle avait alors déjà évoqué la possibilité de les "réactiver" en cas de reprise de la demande.

3.000 vols annulés cet été

Si Lufthansa attend une normalisation du trafic à partir de l'été 2023, la saison 2022 s'annonce en revanche compliquée. "Il faut être réaliste, nous ne pourrons pas obtenir une amélioration à court terme cet été", a récemment déclaré l'un de ses directeurs, Detlef Kayser. "Actuellement, nous ne pouvons que réduire les vols. Ce n'est pas un seul problème allemand, mais touche le monde entier", a-t-il ajouté.

La compagnie a annoncé la suppression de plus de 3.000 vols cet été en raison d'un manque de personnel, de grèves et du coronavirus. Ces pénuries de personnel concernent surtout les aéroports, les services au sol, la sécurité aérienne et donc en conséquence aussi les compagnies.

Depuis la levée des restrictions sanitaires dans de nombreux pays, notamment au Royaume-Uni, les transporteurs font face à des difficultés pour répondre à la demande en forte hausse, principalement à cause de sévères pénuries de main-d'œuvre.

