INVITÉ RTL - Aéroports de Paris : "Nos équipes sont prêtes" à gérer les bagages, affirme le PDG Augustin de Romanet

Ce vendredi 7 juillet marque le début officiel des vacances scolaires d'été. L’école est finie et on attend forcément la grande foule ces prochaines heures dans les gares et les aéroports en plus de ceux au volant, avec un vendredi rouge en Île-de-France sur les routes aux sorties de la capitale. Augustin de Romanet, PDG d’Aéroports de Paris (ADP) est l'invité de RTL ce vendredi. Il dirige les aéroports de Roissy-Charles-de-Gaulle, d'Orly et du Bourget et explique qu'entre "330.000 et 340.000" passagers par jour sont attendus ce week-end dans les aéroports parisiens. "220.000 à Charles-de-Gaulle et 110.000 à Orly", précise-t-il.

Ces chiffres s'approchent de la norme d'avant la crise Covid. "À Orly nous sommes au-dessus des chiffres de 2019, en revanche, à Charles-de-Gaulle il nous manque quelques passagers, notamment les passagers asiatiques. L'été va être, je crois réussi, nous avons beaucoup d'améliorations à proposer aux passagers cette année", affirme-t-il.

"Nous avons porté beaucoup d'efforts sur l'organisation des files d'attente. (...) Nos passagers vont pouvoir voir une très forte amélioration des conditions dans lesquelles ils attendent" dit-il. 35.000 bagages ont été perdus l’an dernier rien qu’à Roissy. "Nous avons augmenté de 20% les équipes de maintenance, nos équipes sont prêtes. (...) La chaine logistique des bagages est très sophistiquée et nous avons de belles perspectives d'amélioration", rassure cependant Augustin de Romanet.