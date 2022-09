ÉDITO - Porsche entre en bourse, symbole du succès d'un groupe automobile historique

Le constructeur automobile Porsche a annoncé cette semaine sa mise en bourse. Le succès et l’histoire de ce groupe est indissolublement lié à deux génies de l’automobile, deux Ferdinand, qui sont à l’origine de l’excellence allemande en matière de voitures.

Il s’agit de Ferdinand Porsche, né à la fin du XIXe siècle en Autriche-Hongrie, et de son petit-fils, Ferdinand Piech, mort il y a deux ans. Le premier Ferdinand, passionné par les nouvelles technologies, invente une voiture électrique présentée à l’exposition universelle de Paris en 1900.

Peu après, il rejoint une start-up d’alors, Daimler, pour faire des moteurs à essence éblouissants. Il en devient patron, c’est lui qui conçoit la première Mercedes-Benz. Puis change encore d’entreprise, développant des modèles ultra-performants pour Auto Union, qui deviendra… Audi. C’est ensuite qu’il crée son propre bureau d’études, Porsche.

Audi, Porsche et Volkswagen

Il aura été l’homme clé de trois marques légendaires ! Et ce n’est pas fini. Après la grande crise de 1929, l’histoire s’assombrit. Porsche devient l’homme de confiance d’Hitler en matière d’industrie automobile et de défense. Le chancelier nazi lui demande de concevoir une voiture familiale et populaire pour moins de 1.000 marks.

En 1938, l’ingénieur présente à Hitler un prototype qui connaîtra une fortune mondiale, la coccinelle, appelée aussi Volkswagen, littéralement la voiture du peuple, qui durera jusqu’en 2003… Pendant la guerre, Porsche est chargé de la coordination de l’effort industriel militaire. C’est à ce titre qu’il supervisera les usines Peugeot de Sochaux. Le pouvoir nazi fera déporter et tuer bon nom de salariés et dirigeants de Peugeot qui avaient résisté.

Après la guerre, Porsche est arrêté, détenu en prison en France, et finalement relâché. Il meurt peu après, alors que son fils a repris l’entreprise familiale.

Et c’est alors que Porsche décolle ?

Porsche décolle alors, avec un modèle phare, la 911. Porsche alterne alors les phases de succès et les déconfitures, c’est un constructeur prestigieux, mais marginal. Pendant ce temps-là, un autre héritier de la famille monte en puissance, le second Ferdinand, Ferdinand Piech, petit-fils du fondateur, qui devient directeur de la recherche de Porsche en 1969.

Ingénieur génial, il fait de l’ombre à son oncle et part chez Audi, dont il devient rapidement le patron, pour repositionner l’entreprise sur le haut de gamme avec un succès éclatant. C’est l’inventeur de la mythique Audi Quattro.

En 1991, il est appelé pour redresser Volkswagen. Il en fera l’un des premiers mondiaux, avec neuf marques, dont Audi, Seat, Skoda, Lamborghini, Bugatti et, prendra finalement le contrôle de Porsche, pour réunir l’empire familial fondé par son grand-père. Avec 12 enfants de quatre femmes différentes, l’homme a légué sa fortune considérable à sa dernière épouse, à la condition qu’elle ne se remarie pas.

Et Porsche aujourd’hui ?

C’est l’un des constructeurs les plus rentables au monde, avec plus de 300.000 voitures vendues en 2021, en hausse de 11%. Prix : de 60.000 à 300.000 euros, hors modèles de super luxe, à 800.000. Avec une fiabilité exceptionnelle. 80% des Porsche commercialisées depuis 1948 seraient toujours en service.

