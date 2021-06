Citroën : l'automobile française de retour sur le Tour de France

Depuis toujours, auto rime avec vélo : le Tour de France et l'automobile sont liés. Ce ne sont pas seulement des voitures, mais des équipes. Et on pense à la plus célèbre Peugeot en 1963, qui a marqué l’histoire avec ses célèbres maillots à damier noir et blanc. Et bien cette année, c'est sa cousine, Citroën, qui arrivé avec une équipe : l'AG2R Citroën.

Aucun constructeur automobile français n’était plus engagé à ce niveau dans le cyclisme depuis les années 1980. Avant Citroën, il y avait Peugeot dont on vient de parler mais aussi Renault, qui compta notamment Bernard Hinault et Laurent Fignon dans ses rangs. Pour le patron de Citroën Vincent Cobée, c'est une bonne façon de renouer avec le sport après la course automobile et le WRC.

"C'est un sport populaire au sens noble et Citroën et une marque populaire au sens noble, donc la façon dont ça se passe c'est que nous fournissons une petite trentaine de véhicules. Des véhicules 9 places qui s'appellent des SpaceTourer ou des C5 Aircross. Principalement des C5 Aicross, dont un grand nombre sont des hybrides rechargeables", souligne Vincent Cobée.