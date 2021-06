Automobile : comment déjouer les pièges des forfaits de climatisation ?

Pour commencer gros plan sur l'Hopim Machina. Nom d'une superberline à Hydrogène qui vient d'être dévoilée. Particularité : son papa est français de tout juste 30 ans. Olivier Lombard Ancien vainqueur des 24 heures du Mans, se lance dans la fabrication de voiture haut de gamme sur les traces d'un certain Elon Musk pour créer une marque automobile, une Tesla tricolore avec des performances qui s'annonce tout aussi musclée.

Une voiture bourrée de nouvelles technologies qui sera lancée en 2025. Prix annoncé 120.00 euros. Déjà, si vous êtes preneur ou si vous venez de toucher l'Euro Million, vous pouvez la commander. Les 1.000 premières Hopium Machina sont en effet déjà en précommandes.

L'été, c'est lundi 21 juin. Et qui dit été, dit climatisation dans nos voitures. Canicule ou pas, difficile de passer l'été sans une bonne clim. Seulement, pour beaucoup d'automobilistes le dernier entretien de la clim de sa voiture remonte à Mathusalem. Or, avec les premières chaleurs vous vous êtes aperçu qu'elle ne refroidissait pas si bien. C'est un bon réflexe d'aller dans un garage ou un centre auto pour faire vérifier sa clim. D'autant qu'en ce moment quasiment toutes les enseignes font des promos. Seulement voilà si vous n'y prenez pas garde cela risque de vous couter un bras. Conseil d'Auto-Plus : ne cédez pas aux sirènes des ateliers qui peuvent à tout prix vous proposer une désinfection du circuit de clim pour vous sauver du Covid.