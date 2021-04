Automobile : la célèbre AMI 6 de Citroën fête ses 60 ans

publié le 24/04/2021 à 10:51

Ce samedi matin, nous célébrons un anniversaire, celui de l'AMI 6, sortie il y a pile 60 ans, le 24 avril 1961. Une voiture populaire dont on s'est moqué au départ à cause de son style, mais qui a fait un carton et marqué toute une génération. Remontons le temps.

Il s'en est passé des événements en ce mois d'avril 1961 : l'épisode de la baie des cochons à Cuba, le lancement du premier homme dans l'espace Youri Gagarine ou encore la tentative de putsch des généraux à Alger. Pendant ce temps le 24 avril, Citroën lance l'AMI 6, qui fait partie des grandes voitures populaires françaises. Pour combler le vide entre la 2 CV, lancée en 1948 et la DS, présenté au Salon de Paris en 1955, Citroën lance donc l’AMI 6, dessinée par le styliste maison, mais le style original de la voiture va faire couler beaucoup d'encre à l'époque.

"Elle a plu à certaines personnes mais pas à d'autres. À l'époque elle a un petit peu choqué, les gens n'ont pas tout de suite adhéré. Mais ça en fait son charme", nous explique Denis Huile, responsable du Conservatoire Citroën. C'est également le dernier modèle designé par Flaminio Bertoni, designer de génie également à l’origine de la Traction Avant, de la 2 CV et de la DS.