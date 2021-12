Chômage : quel est le bilan de l'année ?

C'est le rendez-vous de la fin d'année habituel. Les chiffres du chômage cette année sont en net recul, avec 500.000 demandeurs d'emplois de moins en un an. Le nombre de personnes inscrites en catégorie A à Pôle emploi a également baissé en novembre.

Une tendance qui profite surtout aux jeunes. Par exemple, le chômage des moins de 25 ans a diminué de 2% en novembre, de 10% en un an et il est à son niveau le plus bas depuis octobre 2008.

Toutes classes d'âges confondues, dans la catégorie A des demandeurs d'emploi qui n'exerçaient aucune activité, on compte 3.321.400 chômeurs. La baisse en novembre est de 1.7% et de 13% sur un an. 2021 efface le choc de l'arrivée de la Covid-19 sur le marché de l'emploi en 2020, sauf en Île-de-France. Seule région qui n'a pas retrouvé son niveau d'avant la crise sanitaire.

Pour les catégories B et C, les chiffres sont en hausse

Ensuite quand on regarde les catégories B et C, c'est-à-dire les demandeurs d'emploi qui exercent une activité réduite, là, les chiffres sont en hausse en novembre : + 0.7%. Ça veut dire qu'une partie des chômeurs qui trouve ou retrouve un emploi, signe des contrats à temps partiels. Et puis il y a ceux qui partent en formation ou sont en insertion ou qui sont tout simplement radiés de pôle emploi.

Si l'on additionne les trois catégories, le nombre de chômeurs en France est repassé sous la barre des 5,7 millions. Un chiffre en baisse de 5.7% sur un an.