Vacances d'hiver : comment payer moins cher les péages sur l'autoroute ?

Vous souhaitez partir peut-être au ski cet hiver et vous comptez emprunter l'autoroute ? Et bien, il existe un moyen de faire quelques économies. Il n'y a rien de farfelu, tout est légal. La ruse : fractionnez vos parcours. Pour ce faire, lorsque vous quittez l'autoroute, faites le tour du rond-point le plus proche et puis vous y retournez aussitôt. Et si vous le faites plusieurs fois, vous pouvez réaliser des économies.

Afin de planifier toutes les sorties d'autoroute et calculer les économies réalisées, il existe le site autoroute-eco.fr, créé par un ingénieur nantais. C'est lui qui s'est aperçu que l'on pouvait payer moins cher en fractionnant les parcours. Ce site permet donc à chacun de calculer son itinéraire grâce à une carte interactive.

Un exemple de trajet avec le génial inventeur de ce site Franck Salles. "Un Rouen-Tours, le prix normal est de 39,70 euros. Vous faites quatre sorties, vous pouvez économiser 25% du prix du trajet, ce qui représente 10 euros. Vous allez payer 29,70 euros," explique-t-il.

Il faut bien sûr d'avoir le courage et l'énergie de sortir quatre fois et de perdre quelques minutes. Les sociétés d’autoroutes ont pris l’habitude de faire payer les courts trajets moins chers pour favoriser les automobilistes obligés d’utiliser l’autoroute quotidiennement pour se rendre au travail.