Travail, chômage : être capable de rebondir après 50 ans

Catherine a assisté au chagrin d'amour de sa fille de 19 ans. Elle était avec un garçon qui était jaloux et peu prévenant. Elle disait qu'elle n'arriverait plus à vivre sans lui. Puis ils se sont remis ensemble, et Catherine a le sentiment que sa fille n'est toujours pas dans son état normal. Elle est toujours très angoissée.

Nicolas a perdu son travail au milieu de la cinquantaine. Il a décidé, poussé par son compagnon, de créer sa propre entreprise. C'est la première fois qu'il tente cette expérience. Aujourd'hui, le projet est sur le point d'aboutir et Nicolas doute.

Antoine a appris par sa femme qu'elle avait subi des abus sexuels lorsqu'elle était plus jeune. Au détour d'une conversation avec sa belle-mère, il a maladroitement fait allusion à cette confidence de sa femme. Sa belle-mère n'étant pas au courant, et souhaite en parler à sa fille. La femme d'Antoine lui en veut énormément. Quant à lui, il ne pensait pas à mal et souhaite arranger les choses.

Christian a, comme Nicolas, perdu son travail à 50 ans, puis il a été quitté. C'est à ce moment qu'il a décidé de monter son entreprise. C'était il y a 10 ans et Christian ne le regrette absolument pas. Il encourage Nicolas à ne pas flancher.

Les parents d'Hélène ont légué 10.000 euros à la fille d'Hélène mais n'ont rien donné à à son fils. Depuis, son fils de 23 ans demande toujours pourquoi il n'a rien eu. Il a demandé à Hélène de lui donner de l'argent car il ressentait une grande injustice. Hélène a l'impression d'avoir cédé à un chantage.

Dans "Parlons-Nous" entre 22h et 0h30, la psychologue Caroline Dublanche recueille les confidences des auditeurs de RTL.

Pour nous contacter :

Si vous souhaitez, vous aussi, vous confier à Caroline Dublanche :

- appelez-nous au 09.69.39.10.11 (numéro non-surtaxé)

- envoyez-nous votre numéro de téléphone par SMS au 64900 code RTL ( 35cts/sms )

- écrivez-nous par mail sur parlonsnous@rtl.fr

- rejoignez-nous sur notre page Facebook