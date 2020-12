Chômage partiel et retraite : combien d’heures pour valider un trimestre ?

et AFP

publié le 02/12/2020 à 16:25

Fort heureusement pour de nombreux salariés, les périodes de chômage partiel seront bien prises en compte dans le calcul de la retraite. La mesure a été actée au printemps dernier, et précisée ce mercredi 2 décembre par un décret au Journal officiel.

Pour valider un trimestre, les assurés relevant du régime général de la Sécurité sociale (Cnav) et les salariés agricoles (relevant de la MSA), devront justifier de 220 heures indemnisées au titre de l'activité partielle. Cette dérogation ne sera possible que dans la limite de quatre trimestres par an.

La règle est donc différente de celle en vigueur pour les périodes travaillées. En temps normal, la validation d’un trimestre dépend des montants cotisés : il faut 150 fois le Smic horaire (soit 1.522,50 euros brut).

Le chômage partiel sera également pris en compte pour les retraites des marins, navigants aériens (pilotes, hôtesses et stewards), clercs de notaires, ouvriers de l'État et régimes spéciaux (SNCF, RATP, électriciens et gaziers).



Le coût de cette nouvelle mesure pour la Sécurité sociale doit encore être déterminé par un arrêté, d'abord "à titre provisionnel" en 2020, puis "à titre définitif" en 2021.