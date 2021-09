Chèque énergie : son montant va-t-il augmenter ?

Au total, près de 5,8 millions de Français sont bénéficiaires du chèque énergie en 2021. Attribué en fonction de vos revenus et de la composition de votre ménage, il est envoyé une fois par an et sert à payer des factures pour tout type d'énergie, payer directement en ligne vos dépenses d'électricité ou de gaz naturel auprès de certains fournisseurs d'électricité ou de gaz naturel.

Le montant moyen du chèque énergie est de 150 euros et peut atteindre 277 euros, mais selon les informations des Échos, le gouvernement pourrait envisager d'augmenter son montant face à la flambée des prix du gaz et de l'électricité. Des réflexions sur un geste fiscal ont également été lancées du côté du ministère de l'Économie selon le quotidien. Selon Bruno Le Maire, le chèque énergie est un dispositif "juste" et "efficace".

"Nous regarderons dans les semaines qui viennent s'il est nécessaire d'utiliser ce chèque énergie", a déclaré le ministre de l'Économie sur LCI. En septembre, les tarifs réglementés du gaz ont encore augmenté de 8,7%. Il s'agit du cinquième mois consécutif de hausse des prix.

Pendant l'année on atteindrait plus de 50% d'augmentation sur un an, selon l'UFC Que Choisir. Ce phénomène touche toute l'Europe, ainsi que l'Asie, et cela est en partie due à une hausse des cours mondiaux.