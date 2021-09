Chèque énergie : tout ce qu'il faut savoir sur cette aide

Dates, éligibilité, montant, utilisation... pas facile de tout comprendre aux chèques énergie, qui sont arrivés dans les boîtes aux lettres des Français depuis la fin du mois de mars. Au total, près de 5,8 millions de Français en sont bénéficiaires en 2021 et il est attribué sous conditions de ressources. Le chèque énergie est envoyé une fois par an et sert à payer des factures pour tout type d'énergie.

Si vous êtes éligible, il n'y a aucune démarche à réaliser, vous recevrez votre aide automatiquement à votre domicile. Pour savoir si vous êtes éligible, vous pouvez vous rendre sur le site chequeenergie.gouv.fr/beneficiaire/eligibilite. Le chèque énergie est attribué chaque année, en fonction de vos revenus et de la composition de votre ménage. Les personnes hébergées en Ehpad peuvent également en bénéficier pour payer la part liée à la consommation d'énergie dans leur redevance.

Le montant moyen du chèque énergie est de 150 euros et peut atteindre 277 euros. Il est distribué à des dates différentes en fonction des départements. Cinq phases d'envoi sont programmées : du 29 mars au 2 avril, du 6 au 9 avril, du 12 au 16 avril, du 19 au 23 avril et du 26 au 30 avril. Vous pouvez retrouver le calendrier mis en place par le gouvernement ici.

Vous pouvez utiliser votre chèque énergie pour payer directement en ligne vos dépenses d'électricité ou de gaz naturel auprès de certains fournisseurs d'électricité ou de gaz naturel. Vous pouvez l'utiliser sans attendre votre prochaine facture, il sera directement crédité sur votre compte client.