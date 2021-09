Le 16 septembre dernier, le gouvernement a annoncé que près de 6 millions de ménages modestes bénéficieront d'un chèque exceptionnel de 100 euros pour les aider à payer leur facture énergétique, face à la hausse actuelle des prix. "C'est une forme de soutien pour passer cette situation que l'on considère comme conjoncturelle de hausse du prix des énergies qui va conduire à une hausse des prix du chauffage", avait-on expliqué à Matignon.

Seulement voilà, au mois d'octobre, les prix du gaz vont connaître une hausse record de 12,6%, et ces augmentations semblent parties pour durer. Selon les informations de RTL, Bercy n'envisage pas de baisser la TVA sur le gaz malgré la hausse des prix et les demandes insistantes des associations de consommateurs. Le gouvernement travaille donc sur plusieurs hypothèses pour aider les ménages.



À Bercy, on défend l’idée d’une nouvelle extension du chèque énergie : un nouveau coup de pouce aux 6 millions de ménages déjà aidés ou l’extension à plus de familles. On pourrait utiliser les rentrées fiscales supplémentaires liées à la hausse des prix pour financer un geste supplémentaire au printemps. La mesure annoncée la semaine dernière de 100 euros de plus, va déjà coûter 580 millions d'euros. Une chose est sure, dit-on à Bercy : le gouvernement fera un geste de plus.