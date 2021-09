Royaume-Uni : le pays connaît-il vraiment une pénurie d'essence ?

En Grande-Bretagne, des stations essence sont fermées, d'autres sont prises d'assaut par des automobilistes qui paniquent. Même si le carburant ne manque pas dans le pays, le manque de chauffeurs routiers crée une véritable psychose. Le gouvernement appelle même l'armée à se tenir prête à intervenir.

Pourquoi le Royaume-Uni manque-t-il actuellement de main-d'œuvre un peu partout ? Alors, ce n'est pas qu’on manque d’essence, c’est qu’il n’y a personne pour emmener le carburant jusqu’à la station-service. Enfin presque personne. On manque de chauffeurs, de beaucoup de chauffeurs. Selon l’industrie c’est même 100.000 routiers qu’on recherche désespérément pour que le pays puisse à nouveau fonctionner normalement.

Pourquoi ? C'est le fait d'un mélange de Covid-19 et de Brexit. Les Européens, qui étaient nombreux dans ce secteur, ont été beaucoup à rentrer dans leur pays d’origine. Certains étaient dégoutés du Brexit et de l’ambiance générale, et d’autres convaincus par le Covid-19. Et peu sont revenus. Beaucoup ne peuvent plus revenir à cause des nouvelles règles d’immigration. Face à cette situation, les pro-Brexit ne montrent, eux, aucun regret.

5.000 visas de trois mois

Combien de temps peut durer ces files d'attente à la pompe ? L’industrie vient de dire que ça ira mieux dans quelques jours. Le gouvernement, lui, a annoncé 5.000 visas pour travailleurs étrangers, valides jusqu’à Noël. Sauf que 5.000 sur 100.000, ce n'est pas énorme et l’industrie se demande déjà qui va vouloir venir trois mois avant de devoir décamper.

Le gouvernement a aussi facilité l’obtention du permis poids lourd. Et pour l’urgence "urgente", il a suspendu les règles de la concurrence entre fournisseurs. Mais il a refusé aujourd’hui de démancher au soldat de se mettre au volant de camions-citerne. "Si les automobilistes arrêtaient de paniquer il n’y aurait pas de souci", a dit un ministre. Très vite suivi d’un communiqué disant que "jamais ô grand jamais, le gouvernement ne blâmerait la population…"