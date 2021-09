Hausse du prix de l’essence : allez-vous moins utiliser votre voiture ?*

Coup de chaud sur l’essence. Vous l’avez certainement remarqué, une mauvaise expérience pour votre porte-monnaie. Le prix de l’essence ne cesse d’augmenter. À titre d’exemple, le carburant le plus populaire dans l’Hexagone, le sans-plomb 95 E10, a connu une flambée ces dernières semaines et s’affiche à près 1,58 € en moyenne. Soit près de 25 centimes de plus qu’il y a un an.

Il a même été observé dans certaines stations, un litre de sans-plomb flirtant avec les 2 €. La faute, à la situation géopolitique et à la reprise mondiale qui a fait doubler le cours du brent, l’indice de référence, depuis le début de l’année, à 60 € le baril.

Le coup est rude pour le budget des automobilistes déjà bien entamé par le coût des pièces détachées et des réparations qui s'est envolé de 5 % en un an.

