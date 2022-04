Pizzas fraîches ou surgelées... Tous les secrets de l'Italie à petits prix

Alors, ce soir, fraîche ou surgelée la pizza ? Les Français en consomment chaque année plus de 10kg chacun, autant que les Américains et même d’avantage que les Italiens.

Et c’est en supermarché que les consommateurs la choisissent la plupart du temps. Vendue en moyenne autour de 3€, elle permet faire plaisir à toute la famille à petit prix.

Autrefois cantonnées au rayon surgelé, les pizzas ont pris d’assaut les rayons frais où elles font un carton. Plus appétissantes dans leur packaging transparent qui laisse voir leur garniture, elles se vendent aujourd’hui 5 fois mieux que les congelées, qui restent pourtant les moins chères du marché.

Alors, fraiches ou surgelées, quels sont leurs secrets pour arriver à ces prix-plancher ? Nous avons remonté les chaines de productions en France et en Italie. Et question saveur, laquelle est la meilleure ?

