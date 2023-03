Bourses universitaires : comment faire sa demande ?

La nouvelle devrait soulager un grand nombre d'étudiants et de futurs étudiants. Le montant des bourses universitaires de tous les échelons va augmenter de 37 euros par mois - soit 370 euros par an - et ce, dès la rentrée prochaine. "Il s'agit de la plus forte revalorisation depuis 10 ans, pour tous les étudiants", s'est réjoui la ministre de l'Enseignement supérieur, Sylvie Retailleau.

Surtout, le barème va être revu pour permettre "à 35.000 étudiants supplémentaires de devenir boursier et à 140.000 boursiers de basculer à un échelon de bourse supérieur, assure la ministre. Cela représente pour eux une augmentation de leur montant de bourse allant de 66 à 127 euros par mois."

Ces mesures ont été permises par le déblocage d'une enveloppe de 500 millions d'euros supplémentaires pour les bourses étudiantes, dans un contexte de très forte inflation et de précarité étudiante, et sont le fruit d'une concertation pilotée depuis le mois d'octobre par la ministre avec plusieurs syndicats étudiants, qui réclamaient la création d'une allocation universelle d'études. Aussi, Sylvie Retailleau souligne qu'il s'agit d'une première étape de la réforme des bourses et qu'une deuxième étape devrait intervenir en septembre 2024 pour "mettre fin aux effets de seuil".

Aussi, pour pouvoir prétendre à une bourse étudiante l'an prochain, l'heure est déjà aux inscriptions. Pour cela, il est impératif de remplir son dossier social étudiant (DSE) sur le site gouvernemental dédié avant le 31 mai. Vous serons notamment demandé :

- votre avis fiscal 2022 sur les revenus perçus en 2021 (si vous en avez), ainsi que celui de vos parents ;

- vos justificatifs de scolarité, et ceux de vos frères et sœurs s'ils sont également étudiants ;

- et si vos parents sont divorcés, la copie de l'extrait du jugement de divorce.



