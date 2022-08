Saint-Étienne, Limoges, Le Mans... découvrez les villes universitaires les moins chères de France

+6,47%. C'est l'augmentation du coût de la vie en 2022 pour les étudiants, selon une enquête de l'Union nationale des étudiants de France (Unef). Elle représente une hausse moyenne de 428,22 euros "sur le reste à charge annuel des étudiants". À l'approche de la rentrée, les dépenses des étudiants vont donc encore augmenter, que ce soit le loyer, les frais d'inscription, la téléphonie ou encore l'alimentation.

Cette hausse du coût de la vie étudiante est plus ou moins marquée dans certaines villes. Ce lundi 22 août, le journal Ouest-France dévoilait le classement annuel des villes de France selon le coût de la vie étudiante en 2022, lui aussi réalisé par le syndicat étudiant. Sans grande surprise, les villes d'Île-de-France occupent les premières places. Elles sont 8 dans le top 10, contre 9 en 2021.

En bas du classement, Limoges quitte la position de "ville étudiante la moins chère de France" et occupe désormais la 45e place sur 47. C'est Le Mans avec 850,44 euros par mois qui la remplace, juste devant Saint-Étienne avec 852,81 euros.

Plus intéressant encore, toujours selon le quotidien régional, 20 villes connaissent une augmentation du coût de la vie supérieure à l'inflation (estimée à plus de 6% en juillet 2022). À Angers et Brest, par exemple, il a connu une hausse de 11,42% et 11,40%.

Les 10 villes les moins chères

1 - Le Mans : 850,44 euros

2 - Saint-Étienne : 852,81 euros

3 - Limoges : 852,98 euros

4 - Poitiers : 855,31 euros

5 - Pau : 865,23 euros

6 - Mulhouse : 880,89 euros

7 - Brest : 883,14

8 - Perpignan : 884,14 euros

9 - Besançon : 884,64 euros

10 - Clermont-Ferrand : 891,44 euros

Les 10 villes les plus chères

1 - Paris : 1.332,52 euros

2 - Nanterre : 1.190,52 euros

3 - Saint-Denis : 1.176,52 euros

4 - Créteil : 1.172, 52 euros

5 - Orsay : 1.132,52 euros

6 - Guyancourt : 1.114,52 euros

7 - Nice : 1.113,73 euros

8 - Cergy : 1.099,52 euros

9 - Lyon : 1.095,73 euros

10 - Champs-sur-Marne : 1.077,52 euros

