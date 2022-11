Bourses, nourriture, protection hygiéniques... Comment survivent nos étudiants ?

Le sujet du jour. Sur les bancs de la fac, il y a les révisions, les fêtes, mais aussi la précarité étudiante. Une boule au ventre constante envahit chaque année les étudiants, se demandant comment payer ses dépenses… ou tout simplement survivre.

Dans un contexte d'inflation et d'aides aux bourses radicalement réduites, certains n'ont d'autres choix que de se tourner vers les associations ou encore de se filmer au bord des larmes, comme Maëlle, dont la vidéo a cumulé plus de 8 millions de vues. Cette étudiante boursière appelle à l'aide et témoigne d'une précarité insupportable, au point d'envisager d'écourter ses études.



Pourquoi on en parle ? La précarité étudiante concerne combien de jeunes en France ? Combien d'étudiants faute d'argent décident d'écourter leurs études pour entrer dans la vie active ? Y a-t-il des réformes qui se préparent dans le quinquennat ?



