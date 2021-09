APL 2021 : comment faire votre demande d'aide au logement ?

Pour beaucoup, cette rentrée est aussi le moment du déménagement et des exigences administratives qui vont avec. Si vous êtes dans cette situation, vous pouvez peut-être prétendre à l'aide personnalisée au logement. En effet, l'APL est une aide financière destinée à réduire le montant de votre loyer, mensualité d'emprunt ou redevance.

Pour l'obtenir, il faut remplir certaines conditions. Le montant de cette aide varie selon le revenu, la composition du foyer, la situation familiale, professionnelle, une éventuelle pension alimentaire perçue, etc. Depuis le 1er janvier, le mode de calcul des APL a changé, se fondant désormais sur les revenus des 12 derniers mois et non plus sur ceux de l’année N-2.

Vous pouvez faire votre demande directement sur le site de la Caisse d’allocations familiales ou celui de la mutualité sociale agricole pour les personnes du secteur agricole. Four effectuer vos démarches, vous devez posséder un compte personnel. Dans le cas contraire, il vous suffira de le créer. Une fois connecté, il vous sera demandé : un numéro allocataire, un code secret, une date de naissance et un code postal. Tous les renseignements rentrés permettront d’estimer le montant des droits.

Outre le formulaire Cerfa à remplir sur son espace, certains documents seront également demandés. Leur liste est à retrouver ici. Toutes les informations concernant les APL sont disponibles sur le site Mes allocs.fr.