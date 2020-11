Bourse : un an après, les actionnaires de la FDJ se frottent les mains

publié le 20/11/2020 à 10:54

Ils ont eu le nez fin, ils ont joué, et ils ont gagné. Il y a un an, la Française des jeux (FDJ) rentrait en bourse et 500.000 épargnants se laissaient saisir. L'action, achetée 19,90 euros a bondi de 70%.

Fabrice, 56 ans, est un novice des marchés financiers : "il y a un an, j'ai acheté 384 actions pour un montant de 7.500 euros". Le buraliste de Seine-et-Marne, dont le placement a bondi de 77% depuis la privatisation, ne regrette pas sa décision, "ça fait 4.870 euros de plus-value, je ne m'attendais pas à autant de profit en si peu de temps".

Comme lui, 450.000 particuliers déteignent toujours près de 20% du capital de la FDJ, que la crise sanitaire a à peine chahuté, note l'économiste Philippe Crevel : "le CAC 40 a perdu 8%, mais il y a eu une résilience exceptionnelle de la FDJ".

La PDG de la société, Stéphane Pallez, a son explication. Selon elle, l'entreprise a eu "une très grande réactivité aux événements", notant par exemple que "les mises sur la loterie en ligne ont augmenté de 40%".