Des frais bancaires plombent vos comptes sans comprendre vraiment à quoi ils correspondent ? Vous êtes peut-être victimes de frais abusifs. Mais comment les contester et surtout comment se les faire rembourser ? Tout d'abord, il est nécessaire de consulter ses relevés bancaires de façon régulière. Dans un premier temps, il faut être sûr que les frais bancaires appliqués par votre banque sont de caractère abusif.

Deux catégories sont considérées comme telles. D'une part, il existe ceux qui résultent d'une erreur de facturation, comme des frais qui seraient facturés alors qu'ils ne sont liés à aucune opération ou aucun service réel. Il s'agit ici tout simplement d'une erreur de la banque.

D'autre part, des frais sont contraires à la loi du fait de leur montant trop élevé. Ces derniers n'auraient pas dû être prélevés. Car la banque a diverses obligations concernant les frais bancaires. Autre précision importante chacun des frais doit correspondre à une prestation, un service ou une opération concrète

La "règle d'or" chaque semaine en podcast

Auditeurs et abonnés au podcast de Ça peut vous arriver, découvrez désormais chaque semaine l'inimitable Règle d'or, avec les avocats qui interviennent chaque jour sur RTL et M6.

>> Que dit la Loi ? Quels recours avez-vous et surtout quelles démarches devez-vous impérativement effectuer en cas de problème ? Nos ténors du barreau répondent concrètement aux questions que vous vous posez le plus et vous donnent des clés pour vous sortir de situations parfois compliquées.

