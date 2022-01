Volvic : de nombreuses bouteilles d'eau rappelées en raison de leur goût au vinaigre

De nombreux consommateurs ont eu la désagréable sensation de boire du vinaigre à la place de l'eau. Depuis le mercredi 5 janvier, la marque Volvic procède au rappel d’un lot de bouteilles d'eau minérale naturelle distribué sur l'ensemble du territoire.

Comme l'explique Rappel Conso et le relaie Capital, les bouteilles concernées contiennent un litre et demi d'eau et étaient vendues par pack de six dans de nombreuses enseignes comme Intermarché, Carrefour ou encore Casino. Les autorités sanitaires ont relevé la "présence potentielle d’une altération du goût avec une sensation et une odeur de vinaigre".

Les produits rappelés ont été commercialisés du 21 décembre 2021 au 4 janvier 2022 et le lot unique concerné par ce rappel alimentaire comporte le numéro 3057640257858. Sa date de durabilité est fixée au 18 décembre 2023.

Dans le cas où vous posséderiez l'une de ses bouteilles, Rappel Conso vous conseille de ne pas ingérer cette eau en raison de risques de "modifications organoleptiques". Le site propose également aux consommateurs de rapporter les produits en question aux points de vente ou de contacter le service consommateur au 08 00 00 37 98. Le rappel prendra fin le mercredi 19 janvier.