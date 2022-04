Bactérie E. coli dans des pizzas : une enquête pour "homicides involontaires" ouverte

Une enquête pour "homicides involontaires", "tromperie" et "mise en danger d'autrui" a été ouverte après plusieurs cas graves de contamination par la bactérie Escherichia coli possiblement liés à la consommation de pizzas surgelées Buitoni, a indiqué le parquet de Paris ce vendredi, sollicité par l'AFP.

Cette enquête, menée par le pôle de santé publique du parquet de Paris, est ouverte depuis le 22 mars. Les autorités sanitaires ont récemment établi un lien entre la consommation de ces pizzas et plusieurs cas graves de contamination, alors que des dizaines d'enfants français sont tombés malades et deux sont morts.

Santé Publique France avait indiqué ce mercredi que 75 cas étaient en cours d'investigation, dont 41 pour lesquels des syndromes hémolytiques et urémiques "similaires" ont été identifiés, et 34 pour lesquels des analyses supplémentaires sont en cours.

Les investigations ont été confiées à l'Office central de lutte contre les atteintes à l'environnement et à la santé publique (Oclaesp), la direction générale de la gendarmerie, le service des enquêtes de la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF) et la Brigade nationale d'enquêtes vétérinaires et phytosanitaires du ministère de l'Agriculture, a précisé le parquet.

La pâte de la pizza en cause ?

Selon les premiers éléments, évoqués par la marque Buitoni, la bactérie toxique proviendrait de la farine utilisée dans la pâte de la pizza vendue surgelée. Depuis le 18 mars dernier, tous les produits ont été retirés de la vente. Si vous avez encore un produit dans votre congélateur, rapprochez-vous du magasin où vous l'avez acheté.

En cas d'ingestion, des symptômes de gastro-entérites peuvent apparaître dans les deux à trois jours qui suivent. Mais, les complications graves se manifestent, elles, au bout d'une semaine. Notamment chez les jeunes enfants. Si vous avez consommé une pizza Fraich'up et que vous n'avez ressenti aucun symptôme dans les 15 jours qui suivent, alors vous êtes hors de danger.