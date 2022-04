Bactérie E.coli : que faire si vous avez mangé ou acheté une pizza Buitoni ?

L'inquiétude monte en France, après une recrudescence des infections à la bactérie Escherichia Coli (E.Coli), une bactérie qui peut être mortelle chez les enfants et les personnes âgées, plus fragiles. En cause notamment, la marque de pizzas surgelées Buitoni, qui a découvert cette bactérie dans la pâte de ses pizzas de la gamme Fraîch'Up. Ce vendredi matin, une famille a raconté son calvaire sur RTL, après avoir consommé cette pizza. Tous ont été contaminés par E.Coli et 8 jours après, leur fils de 19 ans souffre toujours de symptômes préoccupants.

Vendredi 18 mars, la marque du groupe Nestlé a procédé au retrait-rappel de l'ensemble des produits de la gamme Fraîch'Up. Mais que faire si vous en avez acheté, ou même mangé ? Alors dans ce dernier cas, les autorités de santé rappellent la nécessité de consulter un médecin en cas d'apparition, dans les dix jours après la consommation de la pizza, de diarrhées, de douleurs abdominales ou de vomissements.

La consultation s'impose aussi si, dans les 15 jours, apparaissent des signes de grande fatigue, de pâleur, ou une diminution du volume des urines, qui deviennent plus foncées. "En l'absence de symptômes dans les 15 jours suivant la consommation, il est également rappelé qu'il n'y a pas lieu de s'inquiéter", explique à l'AFP la Direction générale de la Santé.

Si vous avez acheté des pizzas surgelées Fraîch'Up, Buitoni précise bien dans un communiqué de ne pas les consommer et de jeter les produits. Il est même recommandé de désinfecter votre congélateur une fois les pizzas sorties.