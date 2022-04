Bactérie E.coli : une famille contaminée après avoir mangé une pizza Buitoni raconte son calvaire

La bactérie E.coli peut être mortelle chez les enfants et les personnes âgées, plus fragiles. Elle cause aussi de grosses intoxications alimentaires chez les adultes. La famille d'Aurore en a fait les frais. Elle, son mari, et son fils en ont consommé le 21 mars dernier et tous ont été contaminés par la bactérie après avoir mangé une pizza Fraich'Up de la marque Buitoni. Le couple n'a été malade que 48 heures mais leur fils de 19 ans, Tristan, est toujours cloué au lit. Nausées, diarrhées, vomissements, vertiges… Cela dure depuis huit jours, malgré les antibiotiques.

"On a consommé ces pizzas cuites au four sans problème. Le lendemain, ça a commencé par des vertiges avec une diarrhée violente", témoigne Aurore. "Mon mari m'a dit : 'Moi aussi je l'ai l'attrapé, j'ai les mêmes symptômes'. Puis c'est Tristan qui a commencé à me dire : 'Je ne me sens pas bien du tout'. Violentes diarrhées, vomissements, nausées, vertiges, il est très fatigué puis des douleurs".

"J'ai appelé le SAMU pour demander conseil. Le médecin m'a dit qu'il fallait consulter", poursuit la mère de famille. "J'ai trouvé ça ahurissant. Tout ça me parait tellement hallucinant que maintenant je suis réellement en colère. Je suis déterminée aujourd'hui à porter plainte".