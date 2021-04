publié le 05/04/2021 à 07:11

Pourra-t-on un jour payer moins cher l'autoroute en cas de travaux ? Dans un souci "d'équité", le député LaREM de la Loire, Julien Borowczyk, a déposé une proposition de loi afin que les usagers dépensent moins au péage.

"Je souhaite faire évoluer les tarifs lorsqu'il y a des travaux sur l'autoroute, non pas des accidents car les concessionnaires autoroutiers n'y sont pour rien", explique Julien Borowczyk, invité sur RTL. "L'autoroute c'est pour réaliser un trajet plus sécurisant, plus rapide. Lorsqu'il y a des travaux, ce service que l'on paie n'est pas rendu totalement, surtout lorsque vous accumulez 10 ou 20km de travaux sur un tronçon", justifie-t-il.

Afin de procéder à cette réévaluation des tarifs, le député propose une "idée très simple". Selon lui, il suffit de "voir le nombre de kilomètres entachés par un passage en travaux et donc de diminuer le prix final". La baisse de prix pourrait donc varier en fonction de l'importance des travaux sur le trajet des automobilistes.