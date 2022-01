Automobile : Renault ambitionne d'être 100% électrique en Europe dès 2030

"On s'est mis en tête de préparer les conditions pour que Renault soit une marque 100% électrique à horizon 2030", a déclaré M. de Meo, relayé dans un article du Point paru la 13 janvier. Le PDG italien, qui visait 90% de ventes en électriques à partir de 2030, a changé sa stratégie et confirmé sa nouvelle ambition, à savoir, le tout électrique dans moins de 10 ans.



"On prépare la gamme de produits la plus compétitive des 30 dernières années". Le directeur général du groupe, qui avait présenté son vaste plan "Renaulution" il y a un an, a indiqué devant la presse au Technocentre Renault de Guyancourt que le groupe veut déployer entre 25 et 27 nouveaux modèles d’ici à 2025.

Si la marque française envisage une révision de ses objectifs en fonction de l'évolution du marché de l'automobile, elle a lancé cette année la nouvelle Mégane, un modèle "équipé d’un système informatique développé avec Google". Renault entend également sortir prochainement "une version moderne" de la Renault 5. Dacia devrait suivre, "et son électrification va être cohérente avec un positionnement qui nous impose de ne pas augmenter les prix", a souligné M. de Meo. Si aucune date n'a été communiquée, la marque roumaine veut se convertir à l'électrique, là aussi, en fonction du marché.

Luca de Meo a par ailleurs rappelé qu'en un an chez Renault, "on a fait ce qu’on aurait fait en quatre ans (auparavant)", rapporte un article de La Tribune. Le leader du Losange s’est aussi félicité d’avoir depuis son arrivée en 2020 "apaisé une relation qui était tendue" avec ses partenaires Nissan et Mitsubishi.