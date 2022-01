Automobile : comment Dacia bouscule le marché de l'électrique

Proposer une voiture pas chère, bien équipée mais sans fioritures. Voilà la recette de Dacia. Recette qui séduit, à l'heure où acheter une voiture neuve devient de plus en plus un luxe. En effet, il faut débourser en moyenne un peu plus de 26.000 euros pour acheter un modèle neuf. Selon l'Argus et sa fameuse cote, la Voiture Moyenne en France a vu son prix gonfler de 7.000 euros en une dizaine d'années.

Cette inflation est due à une course de plus en plus effrénée à l'électronique. Aujourd'hui une voiture moderne, c'est un ordinateur sur roue. Les investissement pour les constructeurs se chiffrent ainsi en milliards et cela se répercute sur le prix de vente. Dans ce contexte, Dacia connait un grand succès. En effet, la marque bouscule le monde de l'électrique avec une offre qui casse les prix : moins de 12.400 euros pour la Spring, voiture électrique avec une autonomie 230 kilomètres.

L'idée c'est de démocratiser, de rendre accessible une électrique alors que l'on sait que les tarifs aujourd'hui de ses modèles sont très chers, avoisinant les 30.000 euros. Pour ce faire, Dacia "fait des choix", affirme Thomas Dubruel qui dirige la direction du commerce France de Dacia. "On souhaite offrir à nos clients une voiture essentielle et confortable. Par exemple, les sièges chauffants ou encore leur réglage électrique ne sont pas obligatoires et nous les avons enlevés car cela a un coût", a-t-il notamment expliqué.