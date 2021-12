Automobile : le nombre de bornes de recharges en France est-il suffisant ?

RTL a fait l'expérience : pour rallier les 400 kilomètres qui séparent Neuilly-sur-Seine de Saint-Malo en voiture électrique, deux conducteurs ont mis 9 heures. Mais le problème a été de trouver sur le trajet des bornes électriques pour recharger la voiture, alors que la fin des voitures thermiques est programmée à l'horizon 2035.



En France, il existe près de 50.000 bornes de recharges, soit quatre fois plus que le nombre de stations d'essences. Mais le problème, c'est que 85% des utilisateurs de voitures électriques se sont déjà retrouvés face à une borne en panne, selon un sondage.

En plus de cette absence de bornes en bon état de marche, elles sont compliquées d'utilisation. Il faut généralement une carte spécifique pour chaque opérateur ou un abonnement. Ensuite il faut chercher le tarif qui n'est pas toujours bien indiqué. La facturation se fait à la minute et selon la capacité de recharge de votre batterie, vous paierez plus ou moins cher. Autrement dit plus la borne est puissante et rapide plus vous paierez cher.