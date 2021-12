INVITÉ RTL - Voitures : la France est-elle prête pour le "tout électrique" ?

Un trajet en voiture électrique, cela ne s'improvise pas. Christophe Bourroux, spécialiste automobile à RTL, tente ce mercredi 8 décembre de rejoindre Saint-Malo depuis Neuilly en Renault Zoé électrique. 400 kilomètres qui nécessitent au moins une recharge. La France est-elle donc prête pour le "tout électrique" ? La disparition totale des véhicules thermiques d'ici 2050 est-elle possible ?

Pour Cécile Goubet, déléguée générale de l’AVERE, association nationale pour le développement de la mobilité électrique, l'année 2021 est très positive concernant l'installation de bornes de recharge en France. "On a eu 20.000 points de recharge supplémentaires ouverts au public", a-t-elle annoncé. Mais le chemin est encore long. Toutes les aires de service sur les axes autoroutiers doivent être équipées d'ici 2023. "On est déjà à plus de 50%", constate-t-elle.

Alexandra Legendre, porte-parole de la ligue des conducteurs, insiste sur les incertitudes des automobilistes concernant la transition vers un véhicule électrique : "les gens ne savent pas vraiment où ils mettent les pieds". Néanmoins, la durée de vie des batteries rassure. Garanties 8 ans, elles pourraient bien fonctionner plus longtemps. "Les volumes de batteries à recycler tardent à venir car elles résistent bien", se félicite Alexandra Legendre.

Enfin, l'éternelle question du rechargement hors de chez soi revient sans cesse. Les bornes de recharge ne sont pas comme les pompes à essence : tout le monde ne peut pas recharger son véhicule quand il veut et à n'importe quelle borne. "Les points de recharge déployés entre 2014 et 2017 ne sont pas à jour d'un point de vue technologique", déplore Cécile Goubet. Elle rappelle toutefois que "vous avez votre station service à la maison, votre borne de recharge" et que "vous devez partir tous les matins avec le plein".

Le véhicule électrique n'est donc toujours pas optimal sur les longues distance car si vous trouvez une station de recharge compatible avec votre véhicule, il se peut qu'elle soit occupée et que vous deviez attendre la fin du chargement de l'automobiliste qui vous précède. Christophe Bourroux conclut que les longs voyages se font un peu "à l'ancienne".