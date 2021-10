Automobile : comment limiter l’impact du prix du carburant sur son budget ?

Ce n'est une surprise pour personne : en un an, le prix du carburant a augmenté de près de 30%. Si le gouvernement a annoncé le déploiement d'une indemnité inflation de 100 euros destinée aux foyers les plus modestes (qui touchent moins de 2.000 euros par mois), quelles autres solutions concrètes et immédiates s'offrent à nous pour réduire le coût de notre consommation d'essence ?

Cette augmentation du prix du carburant, "ça fait très très mal au portefeuille. Tous les carburants sont touchés", explique Christophe Bourroux, journaliste automobile à RTL. "Personne n'est capable de dire ce qui va se passer. Ce qu'on sent en ce moment, c'est un frémissement vers la baisse, mais ne rêvons pas. Il faut savoir que les prix vont très peu changer, car deux tiers de ce que vous payez, ce sont des taxes", ajoute-t-il.

Pour alléger sa facture, vous pouvez prendre votre carburant dans un hypermarché. Et, "Ce qui est très intéressant on voit qu'il y a beaucoup d'hypermarchés qui font des promotions. C'est l'endroit où on paye le moins cher son essence. Ils font 1 à 3 centimes de marge, c'est moitié moins que dans une station classique", ajoute Christophe Bourroux, mais si vous faites un trajet sur l'autoroute, "il faut sortir pour faire de substantielles économies" et se rendre dans un hypermarché. Cela peut vous permettre de faire "jusqu'à 20 euros [d'économie, ndlr] sur un plein".

Comparer les prix d'une station à une autre

Sur Internet, le site officiel du gouvernement, vous trouvez une carte interactive avec les différentes stations essences par département ou par ville. "Vous savez exactement ce que vous payez dans les stations, de la plus chère à la moins chère. Mais, vous pouvez également passer par d'autres applications renseignées par d'autres automobilistes, comme Waze et Carbu.com", explique Christophe Bourroux.

Quels sont les bons réflexes de conduite ?

Vérifier la pression des pneus, car ils représentent 20% de la consommation de votre auto. Quand vous allez faire le plein : 1 fois sur 5 ce plein est dédié aux frottements des pneus. C'est dire si c'est important. En les gonflant régulièrement, vous économisez directement 10 % de carburant. Et ça se chiffre très vite : si vous gonflez bien vos pneus grosso modo vous pourriez économiser l’équivalent de trois semaines d’essence sur une année.

"Il y a aussi le gros piège du porte-vélo, du coffre sur le toit ou de la galerie sur le toit. Lorsque vous partez en vacances et que vous laissez vos barres de toit, c'est 20% de consommation de plus", explique Christophe Bourroux qui vous recommande donc de les enlever lorsque vous ne les utilisez plus. L’utilisation de la climatisation en voiture, quand elle devient excessive, peut entraîner une surconsommation de carburant de l’ordre de 10 % sur route et 2 % en ville. Même chose pour le chauffage. Il ne faut donc pas le monter à fond, car là vous entrainez une surconsommation de 25 %.

Quid des biocarburants comme l’E85 (Bioéthanol) ou le GPL ?

"C'est une bonne alternative à mes yeux car elle est simple et tout de suite applicable. Vous voyez rapidement l'effet sur le porte-monnaie. Les deux affichent des prix défiants toute concurrence : 86 centimes le litre GPL et 70 centimes pour le Superéthanol E85", résume Christophe Bourroux.

Cependant, il faut une voiture spéciale pour consommer du bioéthanol et "peu de constructeurs à part Ford proposent ce type de véhicule. Mais, vous avez toujours la possibilité de faire installer un petit boîtier, un kit de conversion sur votre moteur, chez un garagiste agréé. Cela prend une demi-journée et ça coûte entre 700 et 1.500 euros", décrit-il.

Malgré ce prix d'installation et une surconsommation de 20 % cela devient vite rentable. En réalité c'est rentable au bout de 13.000 kilomètres, soit environ un an si on se base sur la moyenne kilométrique des Français, avec ensuite une économie de 700 euros par mois, poursuit d'expliquer Christophe Bourroux.

Vous pouvez pratiquer le covoiturage

Que ce soit sur une longue distance ou le trajet du quotidien, vous pouvez faire du covoiturage. Vous vous inscrivez sur une plateforme dédiée et qui vous met en relation avec des personnes qui cherchent un covoiturage. Ça cartonne chez le numéro 1 du secteur BlaBlaCar : on compte 40.000 nouveaux inscrits par semaine, une hausse directement liée à l'augmentation du prix du carburant.



Vous partagez tous les frais : essence, péage... Par exemple un trajet de 300 km avec trois passagers rapporte 45 à 50 euros au conducteur, ce qui lui permet de couvrir les frais de son déplacement. Pour un passager, comptez en moyenne, 6,50 euros pour une distance de 50 kilomètres, et 3,50 euros s'il y a 3 passagers en plus du conducteur. C'est moins cher qu'un billet de train..