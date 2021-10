Budget : comment gagner de l'argent avec des jobs d'appoint ?

Comment augmenter ses revenus rapidement grâce au système D ? Mais d'abord, a-t-on le droit de cumuler plusieurs emplois ou de reprendre une activité même partielle quand on est à la retraite ? "Si vous êtes en activité, vous pouvez avoir un statut de micro-entreprise qui est très facile à obtenir et qui vous permet de facturer des petits services", démarre Sophie Coisne, coordinatrice éditoriale de 60 millions de consommateurs.

"Vous pouvez également vous faire payer en Chèque emploi service. Et le cumul emploi-retraite est possible, pour toutes les catégories d'anciens actifs : salariés, fonctionnaires et indépendants", poursuit Sophie Coisne. Que vous soyez à la retraite ou étudiant ou jeune actif, "ce qui est important, si vous voulez être correctement rémunéré en plus de votre activité, c'est de miser sur votre expertise", ajoute-t-elle.

Vous pouvez être "téléconseiller", dont les tâches sont variées avec du service après-vente par téléphone, du service qualité pour les clients. "Et si vous avez une expertise que vous pouvez mettre en valeur, c'est encore mieux pour l'entreprise. Les missions sont payées à l'acte, entre 5 euros l'acte et 12 euros de l'heure", décrypte Sophie Coisne.

Il existe des plateformes pour déposer vos candidatures

Si vous pouvez travailler les week-ends, Sophie Coisne explique que vous pouvez faire de la relecture de thèse ou du secrétariat freelance. "Il existe plein de plateformes qui proposent des petites missions et qui vous rémunèrent", ajoute-t-elle. Vous pouvez également proposer vos services sur ces plateformes. "Les sommes gagnées peuvent aller de quelques dizaines d'euros, si vous ne travaillez pas beaucoup, à plusieurs milliers d'euros", précise-t-elle.

Si vous cherchez un "job original", vous pouvez être "client mystère". "Il va dans des boutiques ou des restaurants pour vérifier que le standard de qualité est là", révèle Sophie Coisine en ajoutant que vous pouvez gagner jusqu'à 100 euros pour une mission. Vous pouvez aussi participer à un essai clinique, tester des médicaments ou des produits de beauté, "c'est très encadré" rassure la coordinatrice éditoriale de 60 Millions de consommateurs.

Cependant, il n'est pas possible de "remplacer un véritable artisan sur un chantier. Vous ne pouvez pas toucher au tableau électrique ou à la structure de bâtiment. Et puis il est interdit de se faire rémunérer pour un déménagement, vous ne pouvez pas remplacer un professionnel", ajoute Sophie Coisne.