INVITÉ RTL - Prix, autonomie, design… Le patron de Renault Luca de Meo présente le nouveau Scénic 100% électrique

"On a tout changé, sauf le nom." C'est par cette phrase que Renault a teasé son nouveau Scénic, sur le réseau social X. La marque au losange présente lundi 4 septembre la nouvelle version de son iconique monospace, au Motor Show de Munich. Mais le constructeur français a complètement revu sa copie, avec un moteur désormais 100% électrique et un modèle SUV, aux courbes et à la forme bien éloignées du Scénic d'origine. Luca de Meo, le directeur général de Renault, en a dévoilé les grandes lignes sur RTL.

"Une des idées est de ramener un concept car dans la rue, c’est une voiture avec des designs futuristes. La voiture fait 4,4 mètres environ, la taille moyenne de la plupart des voitures en Europe. Les Européens achètent des voitures compactes parce qu’il y a peu de places dans les villes", explique en préambule le dirigeant italien.

Le prix définitif de ce nouveau Scénic, commercialisé début 2024, ne sera en revanche annoncé que d'ici quelques mois. "Ce sera un peu en-dessous des 40.000 euros, on sera plus précis à la fin de l’année. En coût total d’utilisation, c’est comparable à une voiture hybride de la même catégorie", assure Luca de Meo.

600 km d'autonomie

Ce Scénic 100% électrique sera commercialisé d'ici "le premier trimestre 2024" et disposera "d’une autonomie de plus de 600 km." "La voiture coche beaucoup de cases pour faire en sorte que ce soit une voiture pour tout le monde, et pas seulement pour une niche", juge le Directeur général de Renault.

La voiture, qui se veut un symbole du "made in France", sera fabriquée à Douai, dans le Nord. "C’est le pari qu’on fait, c’est une bataille de tous les jours. L’équipe est très motivée parce qu’on veut montrer avec les Alpine, Mégane, Renault 5, qu’on peut être compétitif en France. C’est une bataille à mener pour éviter la désertification de l’industrie européenne", estime Luca de Meo.