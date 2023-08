Auto : "Pay How You Drive", ce boitier qui analyse votre conduite pour réduire le coût de votre assurance

RTL a testé le mouchard qui peut vous faire réduire le coût de votre assurance auto. Baptisée "Pay How You Drive", (traduisez : Payez en fonction de votre conduite) cette formule nous vient des États-Unis. En France, après avoir testé cette formule auprès des jeunes conducteurs, Direct Assurance la propose désormais à tous les automobilistes. Pour jouer les cobayes, nous avons dû installer dans notre voiture un petit boitier, de la taille d'un paquet d'allumettes, sous le volant, sur une prise que l'on appelle OBD.

Pour faire simple, cette prise, c'est le cerveau du véhicule. Et grâce à ce boitier connecté à votre smartphone via une application, l’assureur a pu analyser minute par minute notre conduite : l'accélération, l'allure dans les virages, si vous freinez brusquement ou au contraire vous avez le pied léger... L’application ne sait pas si vous téléphonez au volant ou ne portez pas de ceinture. Pour simplifier, on mesure votre éco-conduite. Et à chacun de nos trajets, nous avons reçu une note allant de 0 à 100, 100 étant la perfection. Sur plus de 2.000 kilomètres nous avons obtenu une vingtaine de fois ce score, mais parfois aussi bien en dessous.

Avec ce dispositif, la vitesse n'est pas prise en compte. Le système analyse juste si vous accélérez trop fort. Au final, en un mois de conduite et 2.334 kilomètres parcourus, voici le verdict : une note de 65, 10% de réduction, soit 5 euros par mois. C'est peu mais c'est déjà ça, 60 euros d'économie à l'année. Et avec un score de 100 points, là c'est une réduction de 50%, soit 25 euros par mois et 300 par an. Une formule gratuite et surtout intéressante pour les jeunes conducteurs qui ont des primes élevées, car cela peut leur faire économiser jusqu'à 50 euros par mois et plus de 500 par an.

L’actualité par la rédaction de RTL dans votre boîte mail. Grâce à votre compte RTL abonnez-vous à la newsletter RTL info pour suivre toute l'actualité au quotidien Je créé mon compte Se connecter S’abonner à la Newsletter RTL Info