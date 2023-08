Autoroutes : enfants, conjoint, retraités... Ces personnes oubliées sur une aire de repos

Dimanche 13 août, en Mayenne, une famille a oublié son enfant de 11 ans sur une aire d'autoroute. Il a fallu 45 minutes aux parents pour se rendre compte de l'absence de leur petit garçon et pour faire demi-tour. Ça paraît toujours incroyable, mais en fait, cela arrive plus souvent qu'on ne le croit. En 2008 par exemple, un motard alsacien a roulé sur plus de 120 kilomètres avant de se rendre compte qu'il avait tout bonnement oublié sa femme sur une aire de repos.

"Heureusement, il a eu le réflexe de mettre son compteur kilométrique à zéro juste après avoir fait le plein. Ça correspondait à la hauteur de l'agglomération de Strasbourg. On lui a simplement dit qu'un bouquet de roses serait peut-être le bienvenu pour accueillir sa dulcinée", nous raconte un gendarme avec qui il s'était entretenu.

Pas de fleurs, mais un doudou pour consoler cette fois la petite Marie, cette fillette de dix ans sortie des toilettes sur une aire de repos sans pouvoir retrouver la voiture de sa maman. "La mère est allée aux toilettes, sachant que les deux enfants dormaient à l'arrière, sous une couverture. Quand elle est rentrée des toilettes concomitamment, la petite, sans lui dire, est allée aux toilettes", explique le gendarme qui s'est occupé de l'affaire.

Autre histoire insolite, en 2018, Marcel et sa femme retraitée, ont loupé le départ de leur bus. "Le temps de prendre un petit café, on sort, il n'y a plus de bus. Nous étions complètement perdus. Ma canne est restée dans le porte-bagages de l'autocar. Il y a un couple très aimable qui allait sur Vannes et nous a gentiment proposé de nous amener", raconte Marcel. Enfin en 2021, une adolescente de 17 ans, sans argent ni papiers, avait également loupé le départ de son bus. Elle avait alors été ramenée dans la capitale par des gendarmes du GIGN.