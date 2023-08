Voici les règles à respecter si vous roulez en Europe pour vos vacances

Soyez vigilant si vous devez rouler en Europe pour vos vacances. Sept Français sur dix l'avouent : lorsqu'ils circulent à l'étranger, ils ne connaissent pas grand-chose du Code de la route local. Il y a de nombreuses différences avec notre code de la route, y compris des règles assez inattendues.

Ainsi, aux Pays-Bas, piquer un roupillon dans votre voiture peut vous valoir un PV de 100 euros. En Allemagne, vous pouvez conduire tout nu, mais chaussures obligatoires. Toujours en Allemagne gare à la panne de carburant, dans ce cas, vous risquez une amende de 30 à 70 euros. Pour la limitation de vitesse, ne vous faites pas piéger. Car contrairement aux idées reçues, cette vitesse n'est pas libre partout sur autoroute, seules quelques portions sont concernées.

Sur autoroute, justement, méfiez-vous de la limitation dans plusieurs pays, notamment en Espagne, prévient Christophe Ramond de la Prévention Routière. "Sur l'autoroute, la vitesse normale, c'est 120 km/h, au lieu de 130km/h en France et puis aussi toutes les villes espagnoles sont passés aux 30 km/h. Il faut être très attentif, quand on va en ville et quand on circule sur l'autoroute en Espagne."



Un autre piège, pensez bien à rouler avec vos feux de croisement allumé en plein jour en Suède, en Finlande, au Danemark par exemple. C'est obligatoire. Enfin, la palme de l’insolite revient sans doute au Royaume-Uni. Si vous avez envie de faire pipi, vous êtes autorisé d'uriner sur le bord de la route, mais a une seule condition : vous placer au niveau de la roue arrière tout en gardant la main droite en contacte avec la carrosserie. Ce geste permet sûrement de signaler que la voiture est bien la vôtre et que vous n'urinez pas sur celle du voisin comme dans les Bronzés font du ski.

