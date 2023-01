Arnaque : qu'est-ce que la ruse du "vol à la danse"

Les fêtes de fin d'année et la soirée de la Saint-Sylvestre sont des occasions en or pour les voleurs mettant en pratique la technique du "vol à la danse". Cette méthode consiste, pour les voleurs, à détourner l'attention en effectuant quelques pas de danse avec la future victime afin de discrètement subtiliser téléphone, portemonnaie ou tout autre bien de valeur.

Les fêtes en boîte de nuit ou dans la rue sont donc les zones privilégiées par les voleurs. Évidemment, plus l'heure de la nuit est avancée et plus les personnes sont alcoolisées ou drogués et mieux la technique fonctionne. C'est avant tout à la sortie des boîtes de nuit et des bars que les voleurs se positionnent afin de maximiser les gains.

S'il faut être habile pour mettre en pratique le "vol à la danse", la technique n'en est pas moins très connue des policiers. Ces derniers interpellent régulièrement des voleurs le week-end. La soirée du nouvel an s'annonce déjà chargée pour tous les policiers en patrouille.

L’actualité par la rédaction de RTL dans votre boîte mail. Grâce à votre compte RTL abonnez-vous à la newsletter RTL info pour suivre toute l'actualité au quotidien Je créé mon compte Se connecter S’abonner à la Newsletter RTL Info