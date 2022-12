Arnaque à la vignette Crit'air : attention aux emails et SMS frauduleux

Obligatoire pour circuler lors des pics de pollution, la vignette Crit'air fait l'objet d'une vague d'arnaques visant les consommateurs depuis plusieurs mois. En novembre dernier, L'UFC-Que Choisir alertait ses lecteurs au sujet de ce phénomène croissant, menaçant la sécurité des données bancaires et personnelles de nombreux particuliers. Voici quelques détails qui vous permettront d'éviter les tentatives de hameçonnage.

Comme l'UFC l'a souligné, les arnaques à la vignette Crit'air ne datent pas d'hier. Dès 2017, de nombreux sites frauduleux tentaient de facturer aux internautes ces certificats indiquant la classe environnemental des véhicules. Cinq ans plus tard, les tentatives ont émulé et se font désormais par SMS et email. En attestent les témoignages de Français qui disent avoir reçu des messages leur rappelant qu'ils ne possèdent pas la vignette, les invitant à "mettre à jour administrativement" leur véhicule, "dans les plus brefs délais".

De fausses annonces assorties de liens vers des sites frauduleux, incitant le particulier à débourser une certaine somme pour acquérir ladite vignette. Des commandes bien entendu factices, destinées à récolter vos informations bancaires et données personnelles. Ces sites, pour la plupart, ont été fermés par les autorités. Le plus connu d'entre eux reprend la charte graphique du site officiel www.certificat-air.gouv.fr.

Quels recours pour les victimes ?

En cas de réception de l'un de ces messages, il est impératif de ne pas y répondre. Le site officiel cybermalveillance.gouv.fr propose de signaler ces tentatives de phishing via un numéro 33 700, à contacter par SMS ou appeler. Il est également possible d'effectuer le signalement auprès du service Signal Spam.

Pour ceux qui auraient déjà renseigné leurs coordonnées, le site du gouvernement explique que des recours sont encore possibles : faire opposition à sa carte bancaire, conserver les preuves de l'arnaque, déposer plainte au commissariat de police le plus proche, ou dans une brigade de gendarmerie. Des remboursements peuvent également être obtenus auprès de certaines banques. Les opérations bancaires frauduleuses sont à signaler sur la plateforme officielle Perceval, et les tentatives d'escroquerie sur Internet-signalement.gouv.fr.

