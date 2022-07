Amazon augmente le prix de Prime : comment résilier votre abonnement

Mauvaise nouvelle pour les clients d'Amazon. La plateforme américaine a annoncé mardi 26 juillet une hausse à venir mi-septembre de 42% du prix de son abonnement à Prime, son service protéiforme donnant accès à la livraison gratuite des produits sur sa place de marché ainsi qu'à différents catalogues de musiques, films et séries en streaming.

L'entreprise américaine justifie cette décision par la hausse des frais d'expéditions induite par l'augmentation du prix des carburants. Si les avantages offerts par Amazon Prime devraient demeurer convaincants face à la concurrence pour la plupart des utilisateurs, certains ont d'ores et déjà manifesté leur volonté de résilier leur abonnement. Ce qui n'est pas une mince affaire tant le processus mis en place par l'entreprise américaine est volontairement complexe, truffé de fausses pistes et d'indications contre-intuitives visant à dissuader les utilisateurs mécontents.

Pour se désengager de la plateforme, il faut vous rendre sur le site d'Amazon, vous connecter à votre compte et accéder à ses paramètres. Le formulaire de désabonnement se situe tout en bas à gauche de la page, dans la section "Abonnements" - "Adhésions et abonnements", sous la partie "Commander et préférences d'achats" et à côté de l'onglet dédié à vos données personnelles.

Les options de résiliation sont proposées tout en bas des parémètres de votre compte Amazon Crédit : Amazon

Une fois dans l'espace regroupant vos adhésions et abonnements, il faut cliquer sur le bouton "Paramètres d'abonnements Amazon Prime", situé à droite de la page, puis sur la section "Mettre à jour, annuler et plus", affichée tout à droite de la page suivante dans l'onglet "Gérer - Abonnement". Le site vous proposera alors de vous envoyer un rappel avant le renouvellement ou de mettre fin à l'abonnement et aux avantages.

Amazon essaie de vous dissuader de résilier en affichant des écrans supplémentaires lors du processus de résilitation Crédit : Amazon

Sélectionnez cette dernière option, cliquez sur le bouton "Continuez pour annuler" en bas de la page suivante, et vous arriverez enfin sur la page vous permettant de résilier votre abonnement. Amazon va alors vous proposer de résilier immédiatement et de vous rembourser la somme restante ou de continuer à bénéficier de vos avantages jusqu'à une date ultérieures.

Amazon propose de rembourser l'abonnement restant si vous mettez fin à vos avantages immédiatement Crédit : Amazon

Particulièrement compliqué, ce processus de résiliation a valu à Amazon de faire l'objet d'une plainte de plusieurs associations de consommateurs européens qui ont poussé la Commission européenne à se pencher sur ces pratiques. La plateforme américaine a accepté en retour de simplifier la démarche. Elle s'est engagée à permettre à ses clients de se désabonner en deux clics à la faveur d'un bouton d'annulation évident et visible.

