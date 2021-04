publié le 05/04/2021 à 11:30

En 2017, on diagnostique à Bertrand un cancer du système lymphatique. Contraint d’arrêter temporairement son activité professionnelle durant plusieurs mois, il reprend à temps partiel, en 2019, avant de s'arrêter de nouveau, en 2020.

En novembre de cette même année, il est hospitalisé pour une greffe de moelle osseuse. Au même moment, il reçoit un courrier de l’Assurance Maladie qui l'informe de la fin du versement des indemnités journalières de son arrêt-maladie. D’après les calculs de l’organisme, celui-ci excédera les 3 ans légaux dans 4 jours !

Paniqué, Bertrand conteste ce délai en urgence devant une commission, mais son dossier est rejeté. Heureusement, il est éligible à une pension d’invalidité. Il envoie alors tous ses justificatifs, le 5 décembre 2020, puis il reçoit un accusé de réception. Mais depuis, il attend toujours le 1er versement et il y a urgence, car Bertrand ne touche plus rien !



3 mois que Bertrand est sans ressource

Cela fait plus de 3 mois que Bertrand se retrouve sans aucune ressource, et les fins de mois sont compliquées. Il a besoin de cette pension d’invalidité, d’autant qu'il doit également gérer sa pathologie. De plus, tant qu'il ne reçoit pas la notification du montant de l’aide, la complémentaire de son entreprise ne peut rien lui verser.



Bertrand a contacté Julien Courbet et toute l'équipe de Ça peut vous arriver, pour que sa demande de pension d’invalidité soit traitée dans les plus brefs délais, en vue de l’envoi de la notification de l’aide, puis de son versement.

