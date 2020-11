Aide pour les plus précaires : montant, bénéficiaires, versement... Ce qu'il faut savoir

publié le 27/11/2020 à 06:20

De nouvelles aides ont été annoncées pour les plus précaires, avec la mise en place d'une aide pouvant aller jusqu'à 900 euros pour les intérimaires, les saisonniers, les extras de l'hôtellerie et de l'événementiel, tous ces salariés qui alternent entre périodes travaillées et périodes chômées.

Pour 400.000 d'entre eux, l'année 2020 a été un cauchemar : quasiment aucun revenu, en tout cas pas assez pour débloquer des droits au chômage. Pour ces 400.000 travailleurs précaires, le Premier ministre Jean Castex a annoncé cette aide de 900 euros par mois pour tenir, jusqu'au printemps.

Pour avoir droit à cette aide, il y a une condition : avoir travaillé suffisamment en 2019, l'équivalent d'au moins sept mois. Précision quand même, ça ne sera pas 900 euros pour tout le monde mais jusqu'à 900 euros. Il faudra déduire d'éventuels revenus si vous retrouvez du travail entre-temps.

Pour le premier versement, il va falloir attendre un peu, le temps que la mesure se mette en place. L'aide du mois de novembre sera versée en même temps que l'aide du mois de décembre, c'est-à-dire au mieux à la toute fin de l'année.