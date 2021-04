Location : elle attend depuis 8 mois qu'on lui rende son dépôt de garantie

publié le 12/04/2021 à 13:50

Charlotte est une jeune active dans la communication. En janvier 2020, alors qu'elle termine ses études en région parisienne, elle emménage dans un studio vide. Elle règle le dépôt de garantie de 1.500 euros. Tout se passe bien entre Charlotte et la jeune propriétaire.

Mais au début de l’été 2020, elle est contrainte de déposer son préavis de départ. Comme la conjoncture est difficile, elle a peur de ne pas pouvoir régler son loyer de 800 euros. En accord avec la propriétaire, Charlotte quitte le logement à la fin du mois d’août dernier.

Tout est en règle et son dépôt de garantie doit être restitué. Mais Charlotte attend toujours. Malgré de très nombreuses relances, la gérante ne répond plus. Charlotte a tenté de parler à des proches de la propriétaire, en vain. Plus de 8 mois après son départ du logement, elle attend toujours ses 1.500 euros.

Charlotte a appelé à l'aide Julien Courbet

Charlotte a dû partir de ce studio à cause de sa situation financière. Cette caution est, pour elle, une somme très importante. Charlotte a donc contacté Julien Courbet et toute l'équipe de Ça peut vous arriver, dans l'espoir de récupérer enfin ses 1.500 euros.

