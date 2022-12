Impôt sur le revenu : comment alléger facilement votre déclaration ?

En ce 1er décembre 2022, il ne reste au contribuable plus qu'un mois pour changer sa déclaration d'impôt sur le revenu de l'année en cours. Il existe néanmoins plusieurs moyens pour faire baisser la facture rapidement. Invitée de RTL ce jeudi, Corinne Caraux, directrice au sein du groupe Le Cercle des Fiscalistes, a expliqué les deux principales techniques pour alléger son imposition : donner ou investir.



La première consiste notamment à procéder à des "dons à des œuvres reconnus d’intérêt général", a expliqué la fiscaliste. "C'est assez facile d'accès. Il suffit de calibrer la dépense que l'on souhaite faire avec un pourcentage et après, on a une réduction fiscale". Dans le cadre de dons aux œuvres, le contribuable peut profiter d'une réduction de près de 66% : "Si je verse 1.500 euros, j'aurai un avantage de 1.000 euros sur mes impôts".

Ce processus coûte néanmoins de l'argent aux particuliers concernés. L'autre solution envisagée peut être celle de l'investissement. Il existe plusieurs secteurs d'activité où les législateurs ont mis en place un système de défiscalisation afin d'encourager les investisseurs tels que "le secteur immobilier ou celui de l'Outre-mer".

Le Plan épargne retraite

Pour celle qui a travaillé au sein du ministère des Finances dans les années 90, l'une des solutions envisageables est aussi la souscription à un Plan épargne retraite : "C’est un investissement à titre personnel. Si le contribuable a 50.000 euros, il aura 10.000 euros de plafond cette année et il peut donc faire un virement de 4.500. Il va ainsi réduire son impôt de 1.350 euros". À noter que la somme investie sur ce type d'épargne peut être récupérée, au plus tôt, au moment de la retraite du principal intéressé.

Enfin, il est préférable de réfléchir à des niches fiscales tout au long de l'année. En effet, il existe des "investissements économiques à plus forts enjeux, avec des sommes qui sont plus importantes", mais qui demandent un grand travail d'analyse et de réflexion.

L’actualité par la rédaction de RTL dans votre boîte mail. Grâce à votre compte RTL abonnez-vous à la newsletter RTL info pour suivre toute l'actualité au quotidien Je créé mon compte Se connecter S’abonner à la Newsletter RTL Info