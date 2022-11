Taxe d'habitation : comment la contester ?

Ce sont les tout derniers jours pour régler la taxe d'habitation. En effet, ceux ayant opté pour le paiement en ligne ont jusqu'au 20 novembre pour s'acquitter de cette taxe. Néanmoins, si vous avez des doutes quant à la somme à payer ou tout simplement si vous devez vous acquitter de cette taxe, il est possible de contester le paiement. En effet, plusieurs situations induisent des modifications de la taxe d'habitation, comme un changement de situation familiale ou de situation financière, rappelle TF1.

Plusieurs moyens s'offrent à vous pour contester. Le plus simple et le plus rapide est de passer par Internet. Connectez-vous à "votre espace particulier" sur le site des impôts pour accéder à la rubrique "ma messagerie sécurisée". Choisissez le questionnaire "je signale une erreur sur le calcul de mon impôt" et indiquez vos remarques. La réponse à votre demande arrivera directement dans votre messagerie sécurisée. Le délai de réponse peut aller de plusieurs semaines à plusieurs mois.

Il est également possible de contester votre taxe d'habitation à travers une lettre postale à envoyer à votre centre des impôts. Sur un papier libre, vous n'avez qu'à indiquer vos références ainsi que vos remarques et raisons derrière la contestation. Joignez à la lettre une copie de l'avis d'imposition contesté ainsi que tous les justificatifs nécessaires au traitement de votre demande, comme le rappelle TF1. Équipé des mêmes documents, vous pouvez aussi directement aller dans votre centre des impôts afin de faire votre réclamation sur place.

Il est possible d'effectuer votre contestation jusqu'au 31 décembre de l'année suivante, soit le 31 décembre 2023 pour un reçu datant d'octobre 2022. Attention, vous devez payer la taxe d'habitation même si vous avez fait une demande de contestation. Le montant payé en trop vous sera rendu après l'examen de votre dossier.

